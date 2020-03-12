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Кондиционеры, котлы, насосы, радиаторы отопления, водонагреватели, теплые полы и другое климатическое оборудование в Самаре. Компания «Климат- Самара» работает на Ваш комфорт с 2004 года. За это время мы зарекомендовали себя как проверенного поставщика климатического оборудования.
В нашей компании работают только квалифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение и готовые дать грамотную консультацию по подбору оборудования.
Для заказа оборудования достаточно позвонить по номеру 8-846-275-73-08. Наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют и ответят на все интересующие вопросы.
На нашем сайте климат-самара.рф можно ознакомится с технической информацией и выбрать технику для любого помещения и бюджета.
На Youtube-канале Климат-Самара Вы можете ознакомиться с нашими работами, посмотреть обзоры и узнать технические особенности оборудования.
Преимущества работы с нами:
1. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
2. Большой опыт работы в установке, ремонте и обслуживание климатической техники
3. Имеем сплоченную команду, готовую к любым сложностям
4. Стараемся предоставить минимальные цены
5. Установка производится в срок до 2-3 дней
6. Постоянно расширяем свой комплекс предоставляемых услуг