Кондиционеры, котлы, насосы, радиаторы отопления, водонагреватели, теплые полы и другое климатическое оборудование в Самаре. Компания «Климат- Самара» работает на Ваш комфорт с 2004 года. За это время мы зарекомендовали себя как проверенного поставщика климатического оборудования.

В нашей компании работают только квалифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение и готовые дать грамотную консультацию по подбору оборудования.

Для заказа оборудования достаточно позвонить по номеру 8-846-275-73-08. Наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют и ответят на все интересующие вопросы.

На нашем сайте климат-самара.рф можно ознакомится с технической информацией и выбрать технику для любого помещения и бюджета.

На Youtube-канале Климат-Самара Вы можете ознакомиться с нашими работами, посмотреть обзоры и узнать технические особенности оборудования.

Преимущества работы с нами:

1. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

2. Большой опыт работы в установке, ремонте и обслуживание климатической техники

3. Имеем сплоченную команду, готовую к любым сложностям

4. Стараемся предоставить минимальные цены

5. Установка производится в срок до 2-3 дней

6. Постоянно расширяем свой комплекс предоставляемых услуг