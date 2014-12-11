Кондиционеры в Самаре

Оптимальный домашний микроклимат – это ключ к комфорту людей, находящихся в помещении. Создать уютную атмосферу можно при соблюдении баланса температуры и влажности.

Современные сплит-системы представляют собой многофункциональные установки, которые при минимальных энергозатратах обеспечат оптимальный температурный режим в квартире.

Кондиционеры в Самаре можно купить недорого на нашем сайте. Широкий выбор и доступные цены позволят каждому желающему подобрать оптимальный вариант.

На стоимость кондиционера влияет дизайн изделия, его мощность и рабочие параметры. Перед тем как выбрать устройство, следует учитывать такие критерии:

объем помещения и его площадь;

климатические особенности региона;

уровень энергопотребления;

шумообразование техники;

количество людей в помещении;

место монтажа.

Управление сплит-системой проводится с помощью пульта дистанционного управления. Он помогает регулировать режим работы установки, задавать определенную температуру и время работы изделия.

Кроме стандартных функций нагрева и охлаждения воздуха, производители кондиционеров оснащают технику дополнительными опциями и программами. Кондиционер благодаря системам очищения, увлажнения, вентиляции, а также ионизации гарантирует создание здорового микроклимата в помещении.

Кондиционер представляют собой два блока, соединенные между собой фреоновыми трассами. Квалифицированный монтаж является гарантией эффективной и долговечной работы конструкции.

Периодически необходимо проводить диагностику кондиционеров, а также проверку работоспособности всей системы. Наши мастера располагают всем необходимым оборудованием для обслуживания сплит-систем различного уровня сложности.

Уход за техникой отразится на повышении производительности климатической техники.

Специфика эксплуатации кондиционера

Продажа кондиционеров в Самаре – основное направление деятельности нашей компании. Специалисты осуществляют подбор, продажу, установку и обслуживание климатического оборудования. Существуют модели для бытового или промышленного использования.

Выбирать устройство следует строго по эксплуатационным параметрам изделия. Преимуществами современной климатической техники являются:

эстетичность и компактность;

эффективность;

приемлемая стоимость;

многофункциональность;

простота управления.

Компания Климат-Самара занимается реализаций кондиционеров в Самаре от бытовой до промышленной линейки. Также мы предлагаем нашим клиентам монтаж кондиционеров и последующие сервисное обслуживание климатической техники. Клиенту удобно иметь одно ответственное лицо за подбор оборудования по мощности, за качество техники и за установку.

Кроме того, компания Климат-Самара занимается ремонтом кондиционеров, заправкой кондиционеров фреоном R410, R22, R 407 и другими.

Как правильно выбрать кондиционер

Конструктивные особенности кондиционеров

Современные производители выпускают различные модели, наиболее популярными считаются:

настенный вариант;

напольный;

оконный кондиционер;

подпотолочный и другие.

Конструкция представляет собой систему из внутреннего и наружного блоков, которые соединены между собой специальными кабельными трассами. Важно, чтобы оборудование было надежным и качественным, соответствовало государственным стандартам и технике безопасности. Кондиционер в квартиру покупать следует только после консультации специалистов, ведь необходимо учитывать много различных факторов, например, удаленность блоков друг от друга, объем помещения, его площадь и т. д.

Важным критерием при выборе климатического оборудования является наличие инвертора. Неинверторные модели отключаются при достижении установленной температуры, инверторные установки работают без отключения. Для поддержания заданной температурной отметки они используют минимальный режим работы.

Настройка и обслуживание бытового кондиционера

Купить кондиционер в Самаре можно оптом и в розницу. Установкой конструкции должны заниматься опытные специалисты, ведь от правильности прокладки и настройки оборудования зависит его эффективность и долговечность. Монтаж следует проводить только с использованием качественных и прочных комплектующих. Экономия на деталях может стать причиной поломки климатической техники.

Купить сплит-систему в Самаре можно выгодно с помощью нашего интернет-магазина. Наши специалисты предложат клиенту все возможные варианты, а также дадут рекомендации по уходу за техникой. Кроме приобретения оптимальной модели, заказчик может оплатить услугу доставки и установки конструкции.

Опытные специалисты нашей компании проведут необходимые расчеты, а также максимально оперативно и надежно установят оборудование. После завершения монтажа мастера осуществляют пусконаладочные работы. Ответственность, профессионализм и опыт гарантируют качество выполненных работ.

Youtube-канал с нашими работами – https://www.youtube.com/channel/UCW8TFUPcSl4y5tzlWF_4h_A?view_as=subscriber

Какой кондиционер лучше – инверторный или обычный?